На Таганае закрыли часть смотровых площадок

В национальном парке Таганай закрыли для туристов тропы и смотровые площадки на Черной скале.

«Ледяной дождь превратил их в каток. Ограничение будет действовать до конца сегодняшнего дня и завтра. Но если обстановка изменится, мы снимем запрет и обязательно об этом оповестим», – сообщили РИА «Новый День» в администрации.

Отметим, что с утра аналогичные ограничения действовали и на Семибратке, но сейчас тропа там открыта.

Челябинск, Софья Артемьева

