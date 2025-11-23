На Таганае закрыли часть смотровых площадок

В национальном парке Таганай закрыли для туристов тропы и смотровые площадки на Черной скале.
«Ледяной дождь превратил их в каток. Ограничение будет действовать до конца сегодняшнего дня и завтра. Но если обстановка изменится, мы снимем запрет и обязательно об этом оповестим», – сообщили РИА «Новый День» в администрации.
Отметим, что с утра аналогичные ограничения действовали и на Семибратке, но сейчас тропа там открыта.
Челябинск, Софья Артемьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»