В Челябинской области вновь растет инфляция

После летнего затишья инфляция на Южном Урале снова пошла в рост.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ РФ по Челябинской области, в октябре годовая инфляция составила в регионе 7,4%. По сравнению с сентябрем цены выросли на 0,7%. Подорожали продукты питания и промтовары, услуги подешевели.

Значительнее всего в октябре подорожало продовольствие (+1,45% за месяц и 9,18% за год). Подорожали куриные яйца. Производители перенесли в конечную стоимость затраты на корма, ветпрепараты и зарплату работникам. Также выросли цены на тепличные овощи – помидоры, огурцы и перец. На их выращивание приходится тратить больше, чем на грунтовые, из-за затрат на отопление и электроэнергию. Цены на сахар, наоборот, снизились. Причины – высокий урожай сахарной свеклы и большие складские запасы.

Непродовольственные товары подорожали в октябре на 1,04%, рост за 12 месяцев составил 3, 61%. Подорожала одежда из трикотажа. Производители перенесли в цены траты на сырье, логистику и оплату труда. Подешевела бытовая техника и электроника: ноутбуки, электрочайники, миксеры, холодильники. Среди основных причин снижения – укрепление рубля.

По этой же причине снизились цены на туристические путевки. Из-за увеличения издержек перевозчиков на топливо, обслуживание автопарка и оплату труда водителей подорожал проезд на некоторых маршрутных такси. В октябре по сравнению с сентябрем цены в сфере услуг снизились на 0,75%. Однако по темпам роста за год услуги, по-прежнему, лидируют – за 12 месяцев они увеличились 9,75%.

Отметим, что в России в целом годовая инфляция снизилась, достигнув 7,71%. В ЦБ рассчитывают, что в следующем году инфляция снизится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube