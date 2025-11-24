российское информационное агентство 18+

На Южном Урале задержали этнобанду, присваивавшую деньги участников СВО

Уральские полицейские задержали семерых бандитов, наживавшихся на участниках СВО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Министерства внутренних дел России, сотрудники полиции Челябинской и Свердловской областей совместно с региональным управлением ФСБ России пресекли деятельность этнической группировки, организовавшей преступную схему по хищению выплат участникам СВО.

«По предварительной версии следствия, подозреваемые искали кандидатов на военную службу, а затем похищали единовременные выплаты, включая положенные родственникам в случае ранения или гибели», – уточнили в силовом ведомстве.

Чтобы реализовать схему, преступники находили людей, склонных к асоциальному образу жизни, уговаривали их подписать контракт с Минобороны, а право распоряжаться получаемыми за службу на СВО средствами переписать на них.

СКР возбудил возбудил уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой. Семеро соучастников заключены под стражу.

Дома у фигурантов провели обыски, изъяли три автомобиля, около 60 мобильных телефонов, банковские карты, сим-карты и другие вещдоки.

Следствие продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

