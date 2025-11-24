Челябинские коммунальщики снова оказались не готовы к непогоде

В мэрии Челябинска призвали горожан жаловаться на нерадивых коммунальщиков в Госжилинспекцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , не все коммунальные организации оказались готовы к обрушившемуся на город в минувшие выходные ледяному дождю. Об этом заявил заместитель главы города Александр Астахов.

Чиновник заверил, что локализовать проблему, в целом, удалось оперативно. Однако ряд управляющих компаний не прислушались к предупреждения городских властей, и дворы обслуживаемого ими жилфонда превратились в каток.

Среди не справившихся с результатами удара стихии вице-мэр назвал УК ДЭЗ Калининского района, «Строитель 97», «Мой дом Урал», «Созвездие» и «Доверие», а также несколько мелких коммунальных предприятий.

Мэрия намерена разобрать сложившуюся ситуацию на оперативном штабе. Если в следующий раз проблемы останутся, чиновники посоветовали горожанам жаловаться на нерадивых коммунальщиков в Госжилинспекцию.

Челябинск

