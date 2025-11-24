В пригороде Челябинска рабочего засыпало землей в колодце

В Челябинской области рабочего засыпало земелей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в поселке Полетаево.
Во время установки колец в колодце произошло обрушение грунта. Рабочего засыпало землей по пояс.
Мужчина находился в сознании, и до прибытия аварийно-спасательной группы его успели откопать. Спасатели погрузили южноуральца на носилки, с помощью манипулятора подняли на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Представители ведомства напоминают, что выполнять такие виды работ в одиночку крайне опасно. Всегда необходимо работать в паре и соблюдать меры безопасности.
Челябинск, Виктор Елисеев
