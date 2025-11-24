Поселок в Челябинске на сутки оставят без водоснабжения

Крупный поселок в Челябинске останется без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, предстоящее ограничение связано с проведением плановых ремонтных работ на водоводе.

Водоснабжение планируется приостановить в поселке Новосинеглазово завтра, 25 ноября, в 08:00. Возобновить его обещают через 24 часа – в 08:00 среды, 26 ноября.

Без воды останутся следующие адреса:

улица Геологов: 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 32;

улица Горная: 2б, 3а;

улица Громова: 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 13, 13а, 15;

улица Заводская: 1, 3, 5;

улица Кирова: 1, 3, 4, 6;

улица Клубная: 1, 2, 4, 6;

улица Ключевая: 7, 8а, 10, 12, 14;

улица Лермонтова: 3, 5, 7;

улица Односторонняя: 2;

улица Плановая: 1, 3;

улица Пугачева: 59, 61;

улица Советская: 13, 15, 15а, 17, 19, 33а;

улица Станционная: 20, 22;

улица Челябинская: 5, 7, 11, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 38а, 39, 42, 52, 53, 54.

Также от водоснабжения будут отключены дома частного сектора поселка по улицам: Горной, Громова, Заводской, Малой, Плановой, Полевой, Рабочей, Северной и Чапаева.

Челябинцев просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

К социально значимым объектам будет обеспечена доставка воды автоцистернами.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube