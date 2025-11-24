В Челябинской области цистерны с бензином сошли с рельсов

В Челябинской области организована проверка по факту схода с рельсос двух вагонов-цистерн.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, авария произошла утром 24 ноября на железнодорожном переезде 25 километра Южно-Уральской железной дороги.
С рельсов сошли две цистерны, наполненные бензином.
Пострадавших в результате происшествия нет. Разлива топлива не допущено. Ведутся восстановительные работы. Предварительной причиной произошедшего стала неисправность железнодорожных путей.
По факту инцидента начата доследственная проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
