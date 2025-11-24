В Челябинске вынесли приговор маршрутчику, сбившему пенсионерку

Водителю автобуса, сбившему пожилую челябинку, огласили приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 65-летнего местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 28 октября прошлого года на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой.

Микроавтобус, следовавший под управлением челябинца по маршруту № 112, со скоростью около 15 километров в час, при развороте сбил 88-летнюю пенсионерку. Спустя месяц женщина скончалась от полученных травм в больнице.

Маршрутчик вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в качестве компенсации морального вреда выплатил близким родственникам погибшей 1 миллион рублей.

Суд приговорил челябинца к 2,5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2,5 года.

Челябинск

