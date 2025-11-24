Заведующую детским садом в челябинском «Ньютон» оштрафовали за бегство воспитанников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, педагогов детского сада наказали за бегство воспитанников во время тихого часа.

Инцидент произошел в конце августа сего года в ЖК «Ньютон». В сончас четверо пятилетних детей оделись и спокойно ушли из детского сада. Около часа дети гуляли по микрорайону, пока их не нашла спохватившаяся к тому времени воспитательница.

По итогом прокурорской проверки в отношении заведующей детским садом возбуждено административное дело по факту нарушения прав и свобод обучающихся образовательных организаций. Мировой судья оштрафовал ее на 15 тысяч рублей.

Воспитатель детского сада привлечена к дисциплинарной ответственности.

Челябинск

