Снег, дождь и гололед остаются на Южном Урале

Синоптики предупредили южноуральцев о неблагоприятных метеоусловиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, на наступившей неделе с повышенным температурным фоном и высокой влажностью Южный Урал продолжает быть подвержен неблагоприятным метеорологическим явлениям: смешанные осадки и гололедные явления на севере, и туманы на юге области.

Кроме того значительные осадки в виде мокрого снега, снега вероятны в ночь с 28 на 29 ноября и днем 29 ноября. Атмосферное давление так же остается неустойчивым за счет быстрой смены барических образований.

Температура воздуха в ночь на вторник, 25 ноября, ожидается в пределах +1, -4 градусов, в южной половине области до +5, днем 1-6 градусов выше нуля.

В следующие два дня немного похолодает. В среду, 26 ноября, будет 0, -5 ночью и 0, +5 днем. В ночь на четверг синоптики обещают 3-8 градусов ниже нуля, днем -1, +4.

В Челябинске в ближайшую ночь столбик термометра будет находиться в пределах нуля. Днем потеплеет до +4, +6 градусов. В среду, 26 ноября, синоптики обещают 0,-2 ночью и +2, +4 днем. 27 ноября ночью ожидается 3-5 градусов ниже нуля, днем – лишь -1, +1 градус по Цельсию.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube