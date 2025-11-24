На северо-западе Челябинска ограничили движение на востребованном перекрестке

На одном из перекрестков на улице Чичерина в Челябинске ограничили движение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение введено в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях.
Челябинским автомобилистам необходимо быть внимательными на участке пересечении улиц Чичерина и 40-летия Победы.
«С 24 по 28 ноября полностью закрыт правый отведенный поворот по улице Чичерина в районе дома №1», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и планировать свои маршруты заранее с учетом временных ограничений.
Челябинск, Виктор Елисеев
