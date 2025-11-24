На реке Миасс в центре Челябинска вновь расползаются масляные пятна

В реку Миасс в центре Челябинска снова попали нефтепродукты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера, 23 ноября, вновь был зафиксирован выброс маслянистых пятен на поверхности реки Миасс в Челябинске.
Спасатели мобильного отряда ПСС совместно с оперативными службами выехали на повторный контроль возможного источника разлива и проверили участок реки Игуменки на предмет выброса вредных веществ. На месте установили заградительные боны, для сбора нефтепродуктов используют сорбент.
Напомним, пятна неизвестного происхождения начали появляться на реке Миасс в районе Ленинградского моста неподалеку от Заячьего острова еще 13 августа. Тогда это связали с неудовлетворительной работой ливневой канализации и попаданием нефтепродуктов в реку Игуменка, проходящую под территорией гаражных кооперативов.
В течение трех месяцев спасатели мобильного поисково-спасательного отряда проводили обследование акватории и береговой полосы реки Миасс. Долгое время следов разлива нефтепродуктов обнаружено не было – вода оставалась чистой.
Челябинск, Виктор Елисеев
