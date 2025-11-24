У главного парка Челябинска – новый директор

Для ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске нашли нового руководителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Центральный парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина возглавил Илья Алексеев. Информация об этом опубликована на официальном сайте учреждения.

Других сведений о новом директоре на сайте и в социальных сетях парка нет.

Согласно данным портала Audit-it.ru руководителем учреждения Илья Алексеев был назначен 21 ноября текущего года.

До этого, с 23 марта 222 года, он был генеральным директором ООО «Корпорация «Стальконструкция» (собственник – Владимир Алексеев), специализирующейся на оптовой торговле «прочими строительными материалами и изделиями». Кроме того, по информации сайта, ранее г-н Алексеев значился в сведениях об организации, зарегистрированной в Челябинской области и занимавшейся оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Также Илья Алексеев был зарегистрирован в качестве самозанятого с указанием основного вида деятельности «предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса».

Напомним, предыдущего директора ЦПКиО имени Гагарина задержали 9 октября сего года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В результате администрации города был причинен материальный ущерб на сумму 86 миллионов рублей.

В настоящее время он находится в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

