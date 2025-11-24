В Челябинске грузовик протаранил забор школы

В Ленинском районе неупралвяемая фура въехала в забор школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла сегодня, 24 ноября, на пересечении улиц Машиностроителей и Новороссийской.

ДТП зафиксировала камера уличного наблюдения. Судя по записи, машина пробила дорожное ограждение, пересекла тротуар и врезалась в забор школы №46.

Фура промчалась буквально в метре от шедшего по тротуару прохожего. От неожиданности он попятился назад и упал.

В пресс-службе городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили. По предварительной информации, 44-летний водитель оставил грузовой автомобиль «Хино» без присмотра, не обеспечив его стояночным тормозом. В результате машина начала самопроизвольное движение, пробила ограждение перильного типа и врезалась в металлический забор.

После столкновения водитель грузового автомобиля освободил место инцидента, после чего сразу остановился. В настоящее время он находится на месте происшествия вместе с экипажем ДПС, участвуя в оформлении случившегося. В результате ДТП пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Челябинск

