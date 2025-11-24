В Челябинске грузовик протаранил забор школы

В Ленинском районе неупралвяемая фура въехала в забор школы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 24 ноября, на пересечении улиц Машиностроителей и Новороссийской.
ДТП зафиксировала камера уличного наблюдения. Судя по записи, машина пробила дорожное ограждение, пересекла тротуар и врезалась в забор школы №46.
Фура промчалась буквально в метре от шедшего по тротуару прохожего. От неожиданности он попятился назад и упал.
В пресс-службе городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили. По предварительной информации, 44-летний водитель оставил грузовой автомобиль «Хино» без присмотра, не обеспечив его стояночным тормозом. В результате машина начала самопроизвольное движение, пробила ограждение перильного типа и врезалась в металлический забор.
После столкновения водитель грузового автомобиля освободил место инцидента, после чего сразу остановился. В настоящее время он находится на месте происшествия вместе с экипажем ДПС, участвуя в оформлении случившегося. В результате ДТП пострадавших нет.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»