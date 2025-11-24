На восьми участках в Челябинске запретили остановку и стоянку

В Челябинске меняют схему организации дорожного движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, цель изменений – увеличение пропускной способности дорог, а также повышение эффективности зимней уборки.
Подрядные организации комитета дорожного хозяйства Челябинска устанавливают дорожные знаки, запрещающие или ограничивающие остановку и стоянку с табличкой «Работает эвакуатор».
В течение ноября сего года были установлены дорожные знаки на участках:
улица Володарского от улицы Коммуны до проспекта Ленина (с четной стороны);
улица Либкнехта от Свердловского проспекта до улицы Клары Цеткин (по обеим сторонам);
улица Евтеева от улицы Цвиллинга до улицы Свободы (с нечетной стороны);
улица Салютная от улицы Марченко до улицы Танкистов (по обеим сторонам);
улица Ярославская от улицы Чарчана до улицы Горьковской (с нечетной стороны);
улица 250-летия Челябинска от улицы Чичерина до улицы Салавата Юлаева (с четной стороны);
улица Университетская Набережная от дома №107 и до улицы Северо-Крымской (с нечетной стороны);
улица Университетская Набережная от улицы Косарева до улицы Северо-Крымской (с четной стороны).
На адаптацию горожан к изменениям отведено две недели, затем будет работать эвакуатор.
Водителей просят быть внимательными и учитывать введенные изменения.
Челябинск
