На восьми участках в Челябинске запретили остановку и стоянку

В Челябинске меняют схему организации дорожного движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, цель изменений – увеличение пропускной способности дорог, а также повышение эффективности зимней уборки.

Подрядные организации комитета дорожного хозяйства Челябинска устанавливают дорожные знаки, запрещающие или ограничивающие остановку и стоянку с табличкой «Работает эвакуатор».

В течение ноября сего года были установлены дорожные знаки на участках:

улица Володарского от улицы Коммуны до проспекта Ленина (с четной стороны);

улица Либкнехта от Свердловского проспекта до улицы Клары Цеткин (по обеим сторонам);

улица Евтеева от улицы Цвиллинга до улицы Свободы (с нечетной стороны);

улица Салютная от улицы Марченко до улицы Танкистов (по обеим сторонам);

улица Ярославская от улицы Чарчана до улицы Горьковской (с нечетной стороны);

улица 250-летия Челябинска от улицы Чичерина до улицы Салавата Юлаева (с четной стороны);

улица Университетская Набережная от дома №107 и до улицы Северо-Крымской (с нечетной стороны);

улица Университетская Набережная от улицы Косарева до улицы Северо-Крымской (с четной стороны).

На адаптацию горожан к изменениям отведено две недели, затем будет работать эвакуатор.

Водителей просят быть внимательными и учитывать введенные изменения.

Челябинск

