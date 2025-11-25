25 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

25.11.2025, вторник

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:00 Челябинск – Обучение спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:00 Челябинск – Мероприятие в рамках проекта «Образ России: традиции многих наций – культурный код каждого» (ТРК «Гагарин Парк», ул. Труда, 183)

11:00, 15:30 Челябинск – Викторина «Угадай-ка!» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 Челябинск – Праздничная встреча «С любовью к матери» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Пресс-конференция «Регион – центр инноваций: малые технологические компании как драйвер предпринимательства» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)

12:00 Челябинск – Мероприятие «17 традиционных ценностей России» (Штаб общественной поддержки, ул. Кирова, 167)

12:00 Челябинск – Юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

12:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2025 году (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж, зал приемов)

13:30 Челябинск – Праздничный концерт творческой инклюзивной студии «Твист» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Литературно-поэтическая композиция «Самая прекрасная женщина на свете» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

15:00 Челябинск – Литературная встреча «Листая страницы любимых книг…» в клубе «Вдохновение» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению новогодней акварельной открытки (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Мастер-классы по изготовлению домашних оберегов «Матрешка» и «Чебурашка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)

17:00 Челябинск – Поэтический вечер и презентация сборников Людмилы Севостьяновой, президента фонда «Поможем таланту» им. Ильи Севостьянова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:30 Челябинск – Краеведческий лекторий «Бизнес по-челябински: купцы и предприниматели дореволюционного города» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

