Аномально тепло и без снега: ноябрь – 2025 может стать самым необычным на Зигальге

Национальный парк на Южном Урале затосковал без снежной шапки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», уходящий ноябрь подал серьезную заявку на получение звания «Самый нетипичный» и, если все так пойдет и дальше, вполне может стать его обладателем.

Почти весь месяц температура воздуха на Зигальге была выше «нормативной». А снега до сих пор почти нет, хотя последний месяц осени дает старт зиме.

Так, 11 ноября прошлого года благодаря скандинавскому циклону высота сугробов у подножия хребта достигла 30 сантиметров, а наверху вообще намело по пояс.

«В этом году циклоны тоже стороной не обходят. Но вместо снега чаще несут дожди. И после очередных «мокрых» выходных на Юрюзани можно наблюдать подъем воды, что для ноября весьма необычно», – отмечают специалисты парка.

Челябинск

