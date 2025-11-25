В Челябинске школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры

Челябинка требует провести проверку после ЧП в одном из образовательных центров Челябинске, из-за которого ее дочери придется пролежать полгода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел 20 ноября на уроке физкультуры в образовательном центре №5 в Челябинске.

Учащиеся шестого класса выполняли кувырок через голову под присмотром учителя. Первый кувырок девочка сделала неверно, и педагог сказала, чтобы она повторила упражнение. После этого школьница почувствовала боль в шее, и учитель отправила ее на лавочку.

По словам матери девочки, о травмировании ребенка она узнала после звонка подруг девочки. Они отвели ее в школьный медпункт и связались с челябинкой. «Девочки сказали, что ей плохо, но я ничего не могла понять, – цитирует 74.ру мать пострадавшей школьницы. – Они передали трубку медику, она сказала: «Забирайте своего ребенка и вызывайте скорую». Я в тот момент ехала из Копейска. У дочери уже было затруднено дыхание, поэтому я просила вызывать скорую в школу. Но медик долго со мной ругалась – не хотела вызывать скорую, потом уже подключился классный руководитель, благодаря ей все-таки вызвали».

В больнице медики установили, что у девочки компрессионные переломы трех позвонков. Полгода ей придется лежать в специальном корсете. Когда школьница узнала об этом, у нее началась истерика.

По словам матери девочки, теперь ей придется уйти в отпуск без содержания, чтобы ухаживать за дочерью.

В школе заявили, что начали после произошедшего служебную проверку. В образовательном учреждении заверяют, что окажут ребенку всестороннюю помощь.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube