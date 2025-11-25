В Челябинской области лишили гражданства выходца из ближнего зарубежья, бегавшего от военкомата

Южноуральская полиция лишила гражданства бывшего иностранца, не вставшего на воинский учет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 21-летнего молодого человека, ранее являвшегося гражданином государства ближнего зарубежья, принял региональный полицейский главк.

«Основанием для принятия такого решения стало систематическое неисполнение требований федерального законодательства о воинском учете», – уточнили в силовом ведомстве.

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» говорит, что граждане, подлежащие постановке на воинский учет, обязаны в двухнедельный срок после приобретения гражданства России явиться в военный комиссариат.

Молодой человек этой обязанностью неоднократно пренебрегал, что является основанием для лишения гражданства.

В настоящее время ранее выданный мужчине российский паспорт признан недействительным. Ему необходимо покинуть территорию страны в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории России.

Челябинск, Виктор Елисеев

