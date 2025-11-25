российское информационное агентство 18+

Вторник, 25 ноября 2025, 12:00 мск

Южноуралец потерял полмиллиона рублей, клюнув на рекламу торговли криптой

Житель Троицка перевел мошенникам около 500 тысяч рублей, мечтая заработать на криптовалюте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 39-летний житель Троицка рассказал сотрудникам полиции, что откликнулся на интернет-рекламу о дополнительном заработке.

С ним связался незнакомец, представившись менеджером. Он-то и рассказал троичанину о богатых возможностях, предоставляемых на рынке торговли криптовалютой, убедив мужчину установить криптокошелек и перевести первоначальный взнос – около 12 тысяч рублей.

Далее с южноуральцем связался «эксперт», уговоривший его установить на телефон приложение якобы для вывода заработанных средств, а также рассказавший о сайтах, на которых можно продавать криптовалюту. Затем лжеменеджер отправил троичанину в одном из мессенджеров ссылку для возможности обмена криптовалюты через посредников, после чего южноуралец оформил заявку на вывод денег, указав свои персональные данные.

В последующие дни мужчина, поверив в легкий заработок, так как все вложения отражались в приложении, перевел «коллегам» около 500 тысяч рублей, часть из которых взял в кредит. Но когда он попытался вывести деньги, они оказались «заморожены» и потребовались новые денежные вливания. Тогда он и понял, что столкнулся с мошенниками.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

