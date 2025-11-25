В России полюбили безлактозные молочные продукты

Продажи безлактозной молочки растут быстрее обычной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с октября 2024 по сентябрь 2025 года реализация безлактозной молочной продукции выросла на 84,1% в денежном выражении и на 57,9% – в физическом. Об этом сообщает телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные NTech.

При этом спрос на обычные молочные продукты также вырос. Но лишь на 19,5% и 1,8% за год соответственно.

Впрочем, безлактозная продукция все еще отстает от стандартной вдесятеро: на сентябрь 2025 года ее реализовали 135 тысяч тонн ( на общую сумму 35 миллиардов рублей), в то время как обычной молочки продали 13,1 миллиона тонн (на 3,4 триллиона рублей).

Согласно данным компании «Нильсен», денежные продажи безлактозной продукции за последнее время выросли на 40% в обычных магазинах и на 80% в онлайне. Что ощутимо выше растительных альтернатив молочных продуктов (26% и 16,3% соответственно).

Некоторые участники рынка уверены, что спрос на безлактозные продукты продолжит расти высокими темпами из-за популярности здорового образа жизни и увеличения доли людей с непереносимостью лактозы. Тем более, что стремление россиян к разнообразию поддерживается маркетинговая активность производителей. Хотя некоторые уже отмечают некоторые признаки стагнации из-за окончания первой волны популярности, обусловленной новизной продуктов.

