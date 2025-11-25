Против южноуральских чиновников, выгоняющих людей на улицу, возбудили уголовное дело

Жителей южноуральского поселка четверть века назад поселили во временное жилье, а теперь – выставляют на улицу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, поводом для возбуждение уголовного дела стало видеообращение жителей поселка Дубровка, расположенного в Красноармейском районе, опубликованное в социальных сетях.

По словам южноуральцев, еще в 2000 году они получили комнаты в бывшем профилактории совхоза. Собственное жилье они потеряли из-за пожара, и помещения им выделили в качестве временного жилья.

Долгое время они пытались узаконить новую жилплощадь. За прошедшие годы здание перешло в муниципальную собственность. А в 2024 году помещения здания признали нежилыми и предложили жильцам отправляться вон. Когда южноуральцы заявили, что идти им больше некуда, администрация Красноармейского района обратилась в суд с требованием о принудительном выселении.

«По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Красноармейского муниципального района Челябинской области, выражающейся в непринятии должных мер по обеспечению граждан жилыми помещениями», – рассказали в силовом ведомстве.

Запрошена необходимая документация, проводятся допросы выселяемых южноуральцев и сотрудников местной администрации, выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

