Южноуральцы могут подключить проводной интернет от «МегаФона»

Проводной интернет от «МегаФона» стал доступен в Челябинской области.

«МегаФон» завершил масштабную программу по развертыванию услуг проводного интернета на большей части территории страны, в том числе в Челябинской области. Сейчас компания предлагает конвергентные тарифы уже в 72 регионах страны. Проект реализован благодаря расширению партнерства с «Ростелекомом» в рамках модели FVNO.

Теперь текущие и новые клиенты «МегаФона» в Челябинской области могут не только пользоваться сотовой связью, но и подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к популярным онлайн‑кинотеатрам и ТВ. Это позволит сэкономить на услугах связи и упростить управление расходами, так как все сервисы (мобильная связь, домашний интернет и ТВ) оплачиваются с одного счета.

Одни из последних присоединившихся к программе регионов – Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край и Республика Саха (Якутия). Новая услуга для жителей этих территорий стала доступна в результате расширения FVNO‑модели, реализованной «МегаФоном» на инфраструктуре «Ростелекома».

Модель FVNO (Fixed Virtual Network Operator – «виртуальный оператор фиксированной связи») предлагает конвергентный продукт, объединяющий услуги мобильной и фиксированной связи при отсутствии у одного из партнеров собственной инфраструктуры широкополосного доступа в интернет.

В рамках партнерства между операторами «Ростелеком» предоставляет свободную емкость для подключения домашнего интернета в регионе, а «МегаФон» предлагает свой набор услуг и поддержку абонентов. Первый проект по FVNO‑модели был запущен «МегаФоном» в 2020 году в Астрахани. Сейчас с учетом новых подключений на Дальнем Востоке компания предлагает конвергентные тарифы уже в 72 регионах страны, среди них есть и Южный Урал.

«Мы завершили первый этап развития проекта по расширению географии доступа конвергентного продукта. Благодарим партнеров из «Ростелекома»: их инфраструктура и экспертиза позволили нам быстро и качественно масштабировать сервис. Следующий шаг – использование сети нашего партнера в тех регионах, где у МегаФона уже есть собственная инфраструктура проводного интернета. За счет этого мы сумеем кратно усилить проникновение услуги и повысить ее доступность для еще большего числа клиентов», – говорит директор по развитию фиксированного бизнеса «МегаФона» Артем Филин.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube