В Металлургическом районе Челябинска изменят схему организации дорожного движения

С начала декабря организацию дорожного движения в Металлургического района изменят.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, с 8 декабря будет изменена приоритетность движения на пересечении улиц Дубравной и Дачной.

Главными станут:

поворот с улицы Дубравной налево в сторону улицы Богдана Хмельницкого;

поворот с улицы Богдана Хмельницкого на улицу Дубравную.

«Изменение приоритетности введено на время капитального ремонта моста через реку Миасс по улице Черкасской, поскольку мониторинг движения транспорта выявил изменение соотношения интенсивности на пересечении этих улиц», – пояснили представители дорожного комитета.

Водителей просят быть внимательными и учитывать введенные изменения при пересечении этого перекрестка.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube