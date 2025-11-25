Челябинская область сохранила 11 субсидируемых авиамаршрутов на 2026 год

11 авиамаршрутов из Челябинска и Магнитогорска будут субсидировать из бюджета.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с января 2026 года 9 авиакомпаний приступят к выполнению полетов по 11 субсидируемым маршрутам из Челябинской области. Такое решение приняло Федеральное агентство воздушного транспорта.
Все 11 маршрутов являются субсидируемыми и в настоящее время.
Восемь из низ свяжут Челябинск с Казанью, Калининградом, Красноярском, Сургутом, Ханты-Мансийском, Нижним Новгородом, Новосибирском, Минеральными Водами.
Еще три станут воздушными мостами между Магнитогорском и Казанью, Сочи и Минеральными Водами.
Для финансирования программы субсидирования региональных воздушных перевозок в 2026 году будут привлечены средства федерального и региональных бюджетов.
Челябинск, Виктор Елисеев
