Челябинская область сохранила 11 субсидируемых авиамаршрутов на 2026 год

11 авиамаршрутов из Челябинска и Магнитогорска будут субсидировать из бюджета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с января 2026 года 9 авиакомпаний приступят к выполнению полетов по 11 субсидируемым маршрутам из Челябинской области. Такое решение приняло Федеральное агентство воздушного транспорта.

Все 11 маршрутов являются субсидируемыми и в настоящее время.

Восемь из низ свяжут Челябинск с Казанью, Калининградом, Красноярском, Сургутом, Ханты-Мансийском, Нижним Новгородом, Новосибирском, Минеральными Водами.

Еще три станут воздушными мостами между Магнитогорском и Казанью, Сочи и Минеральными Водами.

Для финансирования программы субсидирования региональных воздушных перевозок в 2026 году будут привлечены средства федерального и региональных бюджетов.

Челябинск

