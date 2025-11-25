На северо-западе Челябинска появилась новая выделенная линия

В Челябинске появилась новая выделенка для автобусов и троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, завершается обустройство выделенной полосы для общественного транспорта на улице Братьев Кашириных.

Она протянется на полтора километра от улицы Молодогвардейцев до улицы Северо-Крымской. Цель проекта – соединить имеющиеся выделенки в общую сеть.

По этому участку следуют более 15 маршрутов общественного транспорта. В том числе самый популярный городской автобус №64 и новый троллейбус №17.

Интенсивность движения общественного транспорта по улице Братьев Кашириных крайне высока – до 97 единиц в час, то есть примерно по 1 автобусу или троллейбусу раз в 40 секунд.

Новая выделенная полоса будет иметь свои особенности: на крупных перекрестках общественный транспорт получит приоритет и на основном ходу и на правоповоротном дублере – выделенки спроектированы до стоп-линий. Это должно позволить автобусам и троллейбусам одними из первых стартовать с перекрестка для большинства маршрутов, что качественно скажется на соблюдении расписаний.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube