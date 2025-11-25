Завкафедрой структуры ЮУрГУ отправили в колонию за взятки

В Челябинской области вынесен приговор заведующему кафедрой института, входящего в структуру ЮУрГУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, 49-летнего заведующего кафедрой «Современные образовательные технологии» Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета признали виновным в получении 20 взяток.

Установлено, что в период с 2022 по 2023 год 20 студентов, обучавшихся в филиале вуза, расположенном в Аше, передали преподавателю более 1 миллиона рублей за выставление положительных оценок в период промежуточных аттестаций без фактической сдачи экзаменов и зачетов.

В ходе следствия суд арестовал принадлежащий южноуральцу автомобиль марки «Рено Сандеро» стоимостью 1 миллиона рублей.

Суд приговорил завкафедрой к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, оштрафовал на 2 миллиона рублей, а также лишил права заниматься организационно-распорядительной и педагогической деятельностью в учебных заведениях системы образования в Российской Федерации на срок 3 года.

В зачет штрафа иномарку педагога конфисковали.

Самого преподавателя взяли под стражу в зале суда.

Челябинск

