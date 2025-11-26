26 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

26.11.2025, среда

10:00 Челябинск – Пленарная дискуссия Южно-Уральского гражданского форума-2025 «Некоммерческие организации как драйвер социального развития: актуальные подходы и практики» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (ТРК «Таганай», ул. Труда, 181)

10:00 Челябинск – Открытие «Молодежной недели цифровых технологий» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

11:00 Челябинск – Межрегиональный семинар «Роль библиотек в формировании локальной идентичности региона» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

11:00 Челябинск – Творческая встреча «Боги войны» с писателем, журналистом, продюсером Романом Грибановым (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит южноуральцам государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

13:00 Челябинск – Творческое занятие «Подарок маме» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Милой мамочке» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Поэтическая среда», посвященная К.М. Симонову (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал истории)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Мастер-классы по изготовлению домашних оберегов «Матрешка» и «Чебурашка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Танцевальная среда» по бальным танцам 40-х годов XX века в рамках подготовки к патриотическому балу «Героям Отечества посвящается» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

16:00 Челябинск – Праздничный концерт «Мы дарим Вам свои сердца» с участием детско-юношеских коллективов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Встреча «Арт-терапия для души» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Встреча в клубе «Буквоежки» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

17:00 Челябинск – Видеопутешествие «Удивительный Китай» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs «Шанхайские Драконы» (Шанхай) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

