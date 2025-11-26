Прямая линия – 2 декабря. Южноуральцам предложили задавать вопросы губернатору

Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером пройдет 2 декабря.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, старт общения главы региона с южноуральцами в прямом эфире запланирован на 12:00 следующего вторника, 2 декабря.

Прием вопросов для прямой линии с губернатором начался сегодня, 26 ноября. Свое обращение можно оставить следующими способами:

зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл;

на сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу Госуслуг. Заполнив предложенную форму обратной связи, можно отправить вопрос;

по телефону горячей линии – 8-800-500-74-50;

также можно направить свой вопрос в менеджере MAX через чат-бот. (https://max.ru/sprosi_tekslera_bot)

Вопросы будут принимать с 26 ноября по 2 декабря. По окончании прямой линии сбор вопросов будет завершен.

Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером будет транслироваться:

в эфире телеканалов: «ОТВ», «Россия 24», «Урал 24», «31 канал» и «Урал1»;

на радиостанциях «Радио России Южный Урал», «Бизнес ФМ Челябинск» и «Комсомольская Правда Челябинск»;

в группах медиахолдингов «ГранадаПресс» и «Первый областной»;

на странице канала «Урал 24» на платформе «Смотрим»;

на официальных страницах «ВКонтакте» губернатора, правительства, Законодательного Собрания Челябинской области и в паблике Центра управления регионом.

Напомним, в прошлом году прямая линия с губернатором прошла 11 декабря и продолжалась 3 часа (против 3,5 часов годом ранее). Жители региона задали ему 10 тысяч 734 вопроса. Это стало рекордным показателем за все время общения действующего губернатора Алексея Текслера с южноуральцами.

Челябинск, Виктор Елисеев

