Роспотребнадзор: вирусы гриппа активизируются на Южном Урале в декабре

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время в области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая. Отмечен сезонный подъем заболеваемости, характерный для этого периода года.

За прошедшую неделю зарегистрировано 60,88 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения области, что выше показателя прошлой недели, но ниже уровня эпидемического порога на 38,5%.

По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции.

Прививочная кампания по гриппу близится в регионе к завершению. По состоянию на 21 ноября прививки против гриппа получили более 1 миллиона 766 тысяч южноуральцев, в том числе более 487 тысяч детей.

«Учитывая прогнозы активизации циркуляции вирусов гриппа уже в декабре, управление Роспотребнадзора по Челябинской области призывает жителей области не откладывать проведение вакцинации против гриппа на более поздний срок», – заявили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2025, РИА «Новый День»

