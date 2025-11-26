В Челябинске откажутся от услуг частников по отлову собак

Отловом бродячих собак в Челябинске займется МУП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , власти Челябинска неудовлетворены временем реагирования подрядчиков на информацию о появляющихся на улицах города бездомных псах. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин.

«Случаи нападения показывают, что нынешняя система требует перенастройки. Не дело, когда время реагирования подрядчиков по отлову – от суток до трех, – подчеркнул чиновник. – В октябре мы зарегистрировали МУП, которое будет заниматься отловом, чипированием, помещать животных в приемники. Рассчитываю, что это повысит эффективность работы».

По словам мэра, работа нового предприятия обойдется бюджету примерно в те же суммы, что раньше тратились на услуги частных организаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

