В Челябинске откажутся от услуг частников по отлову собак

Отловом бродячих собак в Челябинске займется МУП.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинска неудовлетворены временем реагирования подрядчиков на информацию о появляющихся на улицах города бездомных псах. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин.
«Случаи нападения показывают, что нынешняя система требует перенастройки. Не дело, когда время реагирования подрядчиков по отлову – от суток до трех, – подчеркнул чиновник. – В октябре мы зарегистрировали МУП, которое будет заниматься отловом, чипированием, помещать животных в приемники. Рассчитываю, что это повысит эффективность работы».
По словам мэра, работа нового предприятия обойдется бюджету примерно в те же суммы, что раньше тратились на услуги частных организаций.
Челябинск, Виктор Елисеев
