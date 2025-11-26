российское информационное агентство 18+

Среда, 26 ноября 2025, 11:01 мск

В Челябинске задержали организаторов крупной майнинговой фермы

Сына известного челябинского предпринимателя задержали за подпольный майнинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли деятельность крупной майнинговой фермы.

По информации пресс-службы силовиков, с ноября 2024 по апрель 2025 года предприниматели неоднократно предоставляли гарантированному поставщику электроэнергии ООО «Уралэнергосбыт» фиктивную отчетную документацию, содержащую заниженные сведения об объемах и мощностях электроэнергии, потребленной энергоустановкой для функционирования оператора майнинговой инфраструктуры. Ущерб, нанесенный энергетикам, превысил 121 миллион рублей.

В отношении майнеров возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В рамках его расследования организатор фермы задержан.

По данным ряда источников, это Максим Яцун – сын известного в Челябинске предпринимателя Андея Яцуна.

Отец семейства не раз пытался засветиться в политике, участвовал в выборах депутатов Челябинской городской думы и законодательного собрания региона, Государственной думы и даже выдвигал свою кандидатуру на пост президента России.

Челябинск, Виктор Елисеев

