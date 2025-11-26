В Челябинске задержали организаторов крупной майнинговой фермы

Сына известного челябинского предпринимателя задержали за подпольный майнинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли деятельность крупной майнинговой фермы.

По информации пресс-службы силовиков, с ноября 2024 по апрель 2025 года предприниматели неоднократно предоставляли гарантированному поставщику электроэнергии ООО «Уралэнергосбыт» фиктивную отчетную документацию, содержащую заниженные сведения об объемах и мощностях электроэнергии, потребленной энергоустановкой для функционирования оператора майнинговой инфраструктуры. Ущерб, нанесенный энергетикам, превысил 121 миллион рублей.

В отношении майнеров возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В рамках его расследования организатор фермы задержан.

По данным ряда источников, это Максим Яцун – сын известного в Челябинске предпринимателя Андея Яцуна.

Отец семейства не раз пытался засветиться в политике, участвовал в выборах депутатов Челябинской городской думы и законодательного собрания региона, Государственной думы и даже выдвигал свою кандидатуру на пост президента России.

