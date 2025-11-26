Тренерский штаб «Трактора» пополнил один из самых результативных российских защитников в НХЛ

Ассистентом главного тренера челябинского «Трактора» стал Сергей Зубов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», Сергей Зубов будет отвечать за игру команды в обороне и меньшинстве.

Контракт с ассистентом Рафаэля Рише рассчитан до конца сезона 2025/2026.

Сергей Зубов родился в1970 году в Москве. В качестве игрока стал чемпионом СССР, олимпийским чемпионом в 1992 году, дважды обладателем Кубка Стэнли (в 1994 году – в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», в 1999 – «Даллас Старз»).

Зубов считается одним из результативнейших российских защитников в НХЛ, является вторым российским хоккеистом после Павла Буре, номер которого выведен клубом из обращения. В 2019-м году Сергей Зубов был введен в Зал хоккейной славы НХЛ.

Как тренер Сергей Александрович начинал карьеру в СКА (2011/12). Далее после двух сезонов в ЦСКА вернулся в Санкт-Петербург и стал обладателем Кубка Гагарина в составе штаба, который возглавлял Вячеслав Быков. В 2016-м году в качестве главного тренера привел питерский клуб к бронзовым наградам КХЛ. Впоследствии Зубов работал главным тренером ХК «Сочи», рижского «Динамо» и молодежной сборной России, а также входил в штаб национальной сборной страны и вновь ассистировал в СКА.

«Одними из важнейших компонентов, которые «Трактору» нужно усилить в ближайшее время, являются действия в обороне и меньшинство. Сергей Зубов – специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры. За него говорят огромный авторитет в хоккейном мире, опыт взаимодействия с сильными тренерами, а также наличие своего взгляда на тактические процессы. Такая сильная фигура поможет Рафаэлю Рише в решении текущих проблем и достижении поставленных на сезон задач», – заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Челябинск

