В Магнитогорске вынесли приговор мошеннику, охмурявшему женщин в соцсетях

Аферисту, обманувшему интернет-знакомых на 2,5 миллиона рублей, вынесли приговор в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал 32-летнего местного жителя виновным в мошенничестве и краже.
Орудовал молодчик с марта 2024 по январь 2025 года. Южноуралец знакомился с женщинами в социальных сетях, встречался с ними и под различными предлогами просил в долг деньги либо золотые украшения, обещая вернуть в ближайшее время, Конечно, ничего возвращать он не собирался. А полученные средства тратил на съем жилья, питание, развлечения, ставки на спортивные мероприятия.
Таким способом магнитогорец похитил у семи женщин около 2,5 миллионов рублей.
Свою вину он признал в полном объеме. Но суд учел и то обстоятельство, что ранее южноуралец уже был судим за совершение аналогичных преступлений.
В итоге мужчину приговорили к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме.
Челябинск, Виктор Елисеев
