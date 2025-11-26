В Челябинской области поезд снес с переезда легковушку

В Челябинской области следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства столкновения поезда и автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, авария произошла утром среды, 26 ноября, на 35 километре перегона Устиново-Курамино Южно-Уральской железной дороги.

На регулируемом железнодорожном столкнулись поезд и легковой автомобиль. Машина и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения, человеческих жертв нет.

Следователи Центрального МСУТ СК России выехали на место происшествия, проводится проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение и установлена степень вины участников инцидента», – заявили в силовом ведомстве.

Челябинск

