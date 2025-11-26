В отношении педагогов школы, где челябинка сломала позвоночник, возбудили уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьницы на уроке физкультуры.

Как уже сообщал «Новый День» , инцидент произошел 20 ноября на уроке физкультуры в образовательном центре №5 в Курчатовском районе Челябинска.

Ученица шестого класса повредила шею, выполняя кувырок через голову под присмотром учителя. В больнице выяснилось, что у девочки компрессионные переломы трех позвонков. Полгода ей придется лежать в специальном корсете. Когда школьница узнала об этом, у нее началась истерика.

По словам матери девочки, сотрудница школьного медпункта сначала настаивала, что скорую помощь должны вызвать родители после того, как заберут ребенка из школы. Однако после вмешательства классного руководителя медиков в образовательное учреждение вызвали.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, по факту травмирования школьницы возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

В настоящее время истребованы медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия, следователь опрашивает очевидцев и сотрудников школы.

Челябинск, Виктор Елисеев

