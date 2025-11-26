В центре Челябинска столкнулись автобус и маршрутка. Четверо пострадали

В ДТП с участием автобуса и маршрутного такси в Челябинске пострадали четверо пассажиров.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 26 ноября, в 13:30 на Свердловском проспекте.
У дома №40а столкнулись автобус «Волгабус» №22А и маршрутный ПАЗ №92. По информации городской Госавтоинспекции, в результате ДТП травмы получили четыре человека: два пассажира автобуса и два пассажира маршрутного такси.
Начата доследственная проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
