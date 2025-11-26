Схему движения в Металлургическом районе Челябинска изменят уже в пятницу

В Челябинске сдвинули сроки изменения схемы движения в Металлургическом районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменение приоритетности движения на пересечении улиц Дубравной и Дачной в Металлургическом районе произойдет раньше.

«В связи с увеличением интенсивности движения транспорта на пересечении этих улиц, изменение организации движения начнет действовать уже с 28 ноября», – подчеркнули представители городских властей.

Напомним, ранее планировалось изменить приоритетность движения на пересечении улиц Дубравной и Дачной с 8 декабря.

Однако теперь изменения вступят в силу уже в ближайшую пятницу.

Главными станут:

поворот с улицы Дубравной налево в сторону улицы Богдана Хмельницкого;

поворот с улицы Богдана Хмельницкого на улицу Дубравную.

Изменение приоритетности вводится на время капитального ремонта моста через реку Миасс по улице Черкасской.

Водителей просят быть внимательными и учитывать введенные изменения при пересечении этого перекрестка.

Челябинск

