Схему движения в Металлургическом районе Челябинска изменят уже в пятницу

В Челябинске сдвинули сроки изменения схемы движения в Металлургическом районе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменение приоритетности движения на пересечении улиц Дубравной и Дачной в Металлургическом районе произойдет раньше.
«В связи с увеличением интенсивности движения транспорта на пересечении этих улиц, изменение организации движения начнет действовать уже с 28 ноября», – подчеркнули представители городских властей.
Напомним, ранее планировалось изменить приоритетность движения на пересечении улиц Дубравной и Дачной с 8 декабря.
Однако теперь изменения вступят в силу уже в ближайшую пятницу.
Главными станут:
поворот с улицы Дубравной налево в сторону улицы Богдана Хмельницкого;
поворот с улицы Богдана Хмельницкого на улицу Дубравную.
Изменение приоритетности вводится на время капитального ремонта моста через реку Миасс по улице Черкасской.
Водителей просят быть внимательными и учитывать введенные изменения при пересечении этого перекрестка.
Челябинск
