В Челябинской области в 2026 году дважды повысят плату за коммуналку

Тарифы на коммунальные услуги могут вырасти для южноуральцев еще на 20%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышены в Челябинской области с 1 января и с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, с 1 января во всех регионах России тарифы на ЖКУ вырастут на 1,7%.

С 1 октября средний индекс изменения размера вносимой платы в субъектах РФ будет колебаться от 8% (Хакассия) до 22% (Ставрополье).

В Челябинской области тарифы вырастут с 1 октября в среднем на 14%. При этом для Южного Урала предельно допустимое колебание изменения установлено в 4,8%. Это значит, что в каких-то муниципалитетах увеличение может составить 18,8%.

Напомним, в текущем году в Челябинской области плата за коммунальные услуги выросла, в среднем, на 18%.

При этом в 139 территориях Южного Урала средний рост платы за «коммуналку» составил 13,5%. В 141 – на 18%. В Челябинске, Магнитогорске и Копейске решили воспользоваться максимальным значением допустимого отклонения, так что плата выросла здесь, в общей сложности, на 19,9%.

Челябинск

