«Трактор» одержал свою самую крупную победу в истории КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашнем льду раскатал «Шанхайских Драконов» – 9:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в сегодняшнем матче челябинцы буквально катком прошлись по игрокам, в общем-то, весьма неплохо выступающего дебютанта КХЛ (клуб занимает седьмое место в таблице Западной конференции).

На 8-й минуте встречи Егор Коршков и Александр Кадейкин вдвоем выкатились против одного защитника «Драконов», спокойно его оставили не у дел, и Кадейкин с подачи Коршкова открыл счет – 1:0.

На 14-й минуте «черно-белые» долго раскатывали в зоне гостей, пока Андрей Светлаков не сделал навес от лицевого борта в центр зоны. Григорий Дронов поймал шайбу рукой, сбросил себе на ход и хладнокровно отправил ее в ворота – 2:0.

На 20-й минуте Джош Ливо начал голевой момент в зоне «Драконов». И он же после передачи Виталия Кравцова с разворота в касание загнал третью шайбу в ворота китайского клуба.

Во втором периоде избиение продолжилось. На 22-й минуте Сергей Телегин отправляет шайбу от синей линии, и Джордан Гросс в касание делает счет 4:0.

На 27-й минуте Андрей Никонов из правого круга вбрасывания подкидывает шайбу в сторону ворот, и голкипер «Драконов» ничего не может с этим сделать – 5:0.

Проходит минута, и Егор Коршков убегает один на один с вратарем гостей – 6:0.

А на 39-й минуте игравшие в меньшинстве челябинцы срывают атаку гостей. Виталий Кравцов и Андрей Светлаков выходят вдвоем против одного вратаря китайского клуба, и Виталий делает счет 7:0 в пользу «черно-белых».

И уже никто не удивляется, когда на 43-й минуте встречи Андрей Светлаков, получив шайбу от Василия Глотова, выходит один на один с голкипером «Драконов» – 8:0.

На 49-й минуте гости оказываются втроем против сначала четырех, а затем – и вовсе пяти челябинцев на площадке. И на 52-й минуте матча Андрей Светлаков, успев к отскоку от вратаря, отправляет в ворота китайского клуба девятую шайбу – 9:0.

Встречу челябинцы заканчивали в меньшинстве. Но это ничего не изменило – 9:0, и это самая крупная победа «Трактора» в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги.

Челябинск

