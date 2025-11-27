27 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

27.11.2025, четверг

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:00 Челябинск – Обучение спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:00, 15:30 Челябинск – Мастер-класс «Маме с любовью» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

13:00 Челябинск – «Приложения с электронными книгами»: мастер-класс по работе с мобильными приложениями (Литрес, Свет.Книги, аудиокниги и др.) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

13:00 Челябинск – «Книги с автографами в моей библиотеке»: лекция Владимира Рушанина из цикла «Человек – Книга – История» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Праздничное мероприятие «Для любимых мам» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

14:00 Челябинск – Литературно-музыкальная гостиная, приуроченная ко Дню матери (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Семинар «Составляем график отпусков» в клубе «Наш труд» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Открытая конференция по продвижению и продажам. Встреча с экспертами в сфере digital-маркетинга (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Правовые консультации по работе с СПС «Гарант», «Консультант Плюс», «Законодательство России» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

15:00 Челябинск – Мастер-класс Анны Ярыгиной «Аромасаше» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

15:00 Челябинск – Мастер-классы по изготовлению домашних оберегов «Матрешка» и «Чебурашка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)

16:00 Челябинск – Практикум «Память смартфона и облачное хранилище «Google диск» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:30 Челябинск – Киносеминар в рамках просветительского проекта «Человек в контексте современности». Участникам будет предоставлен выбор одной из трех кинолент нового российского кино: «Коктебель» (режиссер Борис Хлебников и Алексей Попогребский), «Снегирь» (режиссер Борис Хлебников) и «Простые вещи» (режиссер Алексей Попогребский) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube