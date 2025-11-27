Связь у Центрального стадиона в Южноуральске подготовили к наплыву любителей зимних видов спорта

В Южноуральске улучшили связь у Центрального стадиона.

В преддверии всплеска интереса горожан к зимним развлечениям специалисты «МегаФона» запустили телеком-оборудование вблизи от Центрального стадиона Южноуральска, где планируют открыть городской каток. В этом сезоне южноуральцы смогут не только приятно провести время на льду, но и поделиться с друзьями яркими впечатлениями от собственных прокатов в соцсетях и мессенджерах.

Каток на Центральном стадионе ежегодно становится одним из популярнейших мест Южноуральска. Теперь для новичков-фигуристов и опытных любителей доступны стабильная связь и мобильный интернет на скорости до 90 Мбит/с. Посетители популярного места смогут оперативно связаться с близкими, выложить видео в соцсети или оплатить услуги при помощи онлайн-банка.

Кстати, мобильным интернетом в районе Центрального стадиона в Южноуральске активно пользуются, не дожидаясь открытия катка. Как подтверждают аналитики на основе обезличенных данных, только в ноябре в этой локации прокачали объем данных, сопоставимый с отправкой более 680 тысяч фотоснимков. И в преддверии праздников трафик будет расти, уверены в компании.

Новое телеком-оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Это значит, что интернет будет стабильным и быстрым даже в часы пиковых нагрузок – вечерами в выходные и праздничные дни, когда жители Южноуральска семьями и с друзьями приходят отдохнуть.

«Мы поддерживаем тех, кто выбирает активный отдых в праздничные дни – не обязательно быть профессионалом, чтобы получить удовольствие от катания на коньках в приятной компании. А для того, чтобы отдых был действительно комфортным, мы развиваем телеком-инфраструктуру в популярных локациях. Бесперебойная связь позволяет оставаться на связи с близкими, заниматься спортом под любимую музыку, оплачивать услуги или пользоваться онлайн-навигатором», – заявил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Напомним, ранее оператор обеспечил связь и мобильный интернет в других популярных местах Челябинской области – на Аркаиме и в районе городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube