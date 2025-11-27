Южноуральские предприятия продолжают наращивать просрочку по дебиторской задолженности

Объем просроченной дебиторской задолженности организаций Челябинской области превысил 80 миллиардов рублей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам девяти месяцев 2026 года предприятия Южного Урала нарастили совокупную прибыль, однако объем просроченной дебиторской задолженности продолжил расти.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий в сентябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 5 миллиардов рублей, достигнув 152,8 миллиарда рублей. При этом прибыль в общем размере 228,8 миллиарда рублей (+14,4 миллиарда к августу) получили 69,6% организаций (против 68,7% месяцем ранее). Таким образом, после трехмесячного падения в регионе возобновился рост числа прибыльных организаций.
Ощутимо снизился и объем просроченной кредиторской задолженности, увеличивавшейся с апреля по август. В сентябре этот показатель снизился сразу на 7,7 миллиарда рублей – до 56,7 миллиарда.
Вместе с тем, просрочка по дебиторской задолженности растет уже пятый месяц, увеличившись с 69,7 миллиарда рублей в апреле до 80,4 миллиарда рублей в сентябре (+600 миллионов к августовским значениям).
Челябинск, Виктор Елисеев
