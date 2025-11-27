Южноуральские предприятия продолжают наращивать просрочку по дебиторской задолженности

Объем просроченной дебиторской задолженности организаций Челябинской области превысил 80 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , по итогам девяти месяцев 2026 года предприятия Южного Урала нарастили совокупную прибыль, однако объем просроченной дебиторской задолженности продолжил расти.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий в сентябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 5 миллиардов рублей, достигнув 152,8 миллиарда рублей. При этом прибыль в общем размере 228,8 миллиарда рублей (+14,4 миллиарда к августу) получили 69,6% организаций (против 68,7% месяцем ранее). Таким образом, после трехмесячного падения в регионе возобновился рост числа прибыльных организаций.

Ощутимо снизился и объем просроченной кредиторской задолженности, увеличивавшейся с апреля по август. В сентябре этот показатель снизился сразу на 7,7 миллиарда рублей – до 56,7 миллиарда.

Вместе с тем, просрочка по дебиторской задолженности растет уже пятый месяц, увеличившись с 69,7 миллиарда рублей в апреле до 80,4 миллиарда рублей в сентябре (+600 миллионов к августовским значениям).

Челябинск, Виктор Елисеев

