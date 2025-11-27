В Челябинской области увеличили транспортный налог вдвое

Депутаты поддержали увеличение транспортного налога для владельцев легковушек на Южном Урале вдвое, для хозяев мотоциклов – в 3-4 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 27 ноября, Законодательное собрание Челябинской области утвердило изменения в региональный закон о»О транспортном налоге», предложенные областным правительством.

Ранее представители регионального минфина объясняли корректировку ставок необходимостью поддерживать темпы обновления дорожной инфраструктуры, отмечая вдобавок, что в Челябинской области ставки транспортного налога не пересматривались с 2019 года.

Согласно принятым изменениям, с 2026 года ставка транспортного налога для владельцев легковых авто мощностью до 100 лошадиных сил вырастет с 5,16 до 10,00 рублей за лошадиную силу. Если мощность двигателя от 100 до 150 лошадиных сил, ставка увеличится с 13,40 до 27,00 рублей за лошадиную силу.

Владельцам мотоциклов и мотороллеров мощностью до 20 лошадиных сил придется платить вместо 3,08 – 10,00 рублей за лошадиную силу. Если мощность 20-36 лошадиных сил, ставка повысится с 5,16 до 20,00 рублей за лошадиную силу.

Для хозяев грузовых автомобилей (физические лица) старше 10 лет с мощностью до 150 лошадиных ставка транспортного налога вырастет с 24 до 32 рублей за лошадиную силу (с учетом увеличения специальной льготы с 60% до 80% от базовой ставки).

Для владельцев самых мощных легковых автомобилей (свыше 150 лошадиных сил) и мотоциклов (свыше 36 лошадиных сил) ставки транспортного налога останутся прежними: для автомобилей мощностью 150-200 лошадиных сил – 50 рублей за 1 лошадиную силу; 200-250 лошадиных сил – 75 рублей; свыше 250 лошадиных сил – 150 рублей.

Для пенсионеров, граждан, имеющих право на пенсию, но еще не оформивших ее, и многодетных семей сохранится льготная ставка в 1 рубль за лошадиную силу.

Оплачивать транспортный налог по новым ставкам физические лица будут только в 2027 году. Юридические лица, у которых предусмотрены авансовые платежи, должны перечислить налог по новым ставкам до 1 декабря 2026 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

