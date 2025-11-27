Жительница Озерска, кинувшая наркодилера на три миллиона рублей, отправится в колонию

В Челябинской области вынесли приговор женщине, обманувшей наркоторговца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Озерский городской суд признал 26-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2024 году знакомый женщины рассказал ей, что на него завели уголовное дело за незаконную торговлю наркотиками. Тогда она сказала приятелю, что может добиться прекращения расследования. Но для этого понадобятся деньги.

Наркодилер занял у друзей и знакомых 3 миллиона рублей и передал приятельнице.

Получив деньги, она скрылась с территории Челябинской области. Правда, со знакомым она продолжала переписываться, заверяя, что необходимые меры приняты, и теперь собираются нужные для прекращения уголовного дела документы.

Когда южноуралец понял, что уголовное дело никто закрывать не собирается, он обратился в правоохранительные органы.

В мае 2025 года озерчанку задержали и доставили на территорию ЗАТО.

Женщина категорически отрицала получение денег от знакомого, обвиняла его в оговоре, а оказавшиеся на счетах средства объясняла получением наследства.

Суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, мошеннице придется вернуть 3 миллиона рублей знакомому. Который, кстати, получил свой срок за торговлю наркотиками.

Челябинск, Виктор Елисеев

