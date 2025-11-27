Челябинцу, до смерти забившему отца, приняв того за вора, вынесли приговор

Челябинец, насмерть забивший отца в день своего рождения, отправится в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал 48-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, трагедия произошла в феврале текущего года. У челябинца был день рождения, и к нему в гости зашел его 78-летний отец.

Как рассказал именинник следователям, во время застолья он сильно перебрал со спиртным и пошел спать, решив, что отец покинул квартиру. Проснулся из-за шума, увидел какого-то мужчину и подумал, что тот незаконно пробрался к нему в квартиру. Повалив «незнакомца» на пол, он стал осыпать его ударами, а затем бросился к соседке, попросив ее вызвать полицию и скорую помощь.

Когда в квартиру прибыли сотрудники полиции, отец хозяина (именно его он принял за незваного гостя) был еще жив. Пенсионера доставили в больницу. Однако повреждения были слишком тяжелыми – не менее 27 переломов ребер и многочисленные раны головы. Несмотря на усилия медиков, через 2 часа после госпитализации мужчина скончался.

Челябинец вину признал полностью, признавшись: был настолько пьян, что лишь на следующий день понял произошедшее. Ведь даже когда в доме были полиция и медики, узнать отца он так и не смог.

Суд приговорил южноуральца к 7,5 годам колонии строгого режима.

