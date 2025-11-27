В Челябинске суд обязал самокатчика выплатить сбитой им пенсионерке 80 тысяч рублей

Челябинца, покалечившего пожилую женщину, обязали выплатить ей моральный ущерб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с иском о возмещении морального вреда надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска обратилось по результатам проверки.

Сам инцидент произошел 27 мая сего года у дома №30 по улице Горького в Челябинске. 17-летний челябинец, управляя арендованным электросамокатом, сбил 78-летнюю пенсионерку. В результате аварии женщина получила рваную рану и ушиб голеностопа.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил, обязав водителя самоката выплатить пенсионерке 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Челябинск

