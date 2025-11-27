И года не прошло. Алексей Нечаев уволен с поста министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Через 9 месяцев после задержания за коррупцию Алексей Нечаев покидает правительство Челябинской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление губернатор Челябинской области Алексея Текслер подписал вчера, 26 ноября. Оно размещено на портале официального опубликования официальных документов.
Согласно документу, трудовой договор с чиновником расторгается по его собственному желанию с 28 ноября текущего года.
Напомним, Нечаева задержали в феврале текущего годавместе с экс-министра дорожного хозяйства региона Дмитрием Микуликом, замначальника правового управления областного миндортранса Сергеем Куликовым, начальником правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Анной Курьяновой, а также бывших руководителей ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова и Константина Зарипова.
По данным следствия, все они могли быть причастны к растрате бюджетных средств на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.
Сначала Алексей Нечаева находился в СИЗО, но в октябре его перевели под домашний арест.
Андрей Нечаев родился в 1973 году. Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве дорожного рабочего. Позже работал в ООО «Автодорстрой-1» начальником производственно-технического отдела.
В 2010 году перешел в ОГУП «Челябинскавтодор», где прошел от заместителя начальника отдела проектирования до начальника отдела производственно-технического надзора ОГБУ.
С 2015 назначен начальником управления дорожного хозяйства министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
В ноябре 2019 года стал министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Челябинск, Виктор Елисеев
