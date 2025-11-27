И года не прошло. Алексей Нечаев уволен с поста министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Через 9 месяцев после задержания за коррупцию Алексей Нечаев покидает правительство Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , соответствующее постановление губернатор Челябинской области Алексея Текслер подписал вчера, 26 ноября. Оно размещено на портале официального опубликования официальных документов.

Согласно документу, трудовой договор с чиновником расторгается по его собственному желанию с 28 ноября текущего года.

Напомним, Нечаева задержали в феврале текущего годавместе с экс-министра дорожного хозяйства региона Дмитрием Микуликом, замначальника правового управления областного миндортранса Сергеем Куликовым, начальником правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Анной Курьяновой, а также бывших руководителей ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова и Константина Зарипова.

По данным следствия, все они могли быть причастны к растрате бюджетных средств на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

Сначала Алексей Нечаева находился в СИЗО, но в октябре его перевели под домашний арест.

Андрей Нечаев родился в 1973 году. Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве дорожного рабочего. Позже работал в ООО «Автодорстрой-1» начальником производственно-технического отдела.

В 2010 году перешел в ОГУП «Челябинскавтодор», где прошел от заместителя начальника отдела проектирования до начальника отдела производственно-технического надзора ОГБУ.

С 2015 назначен начальником управления дорожного хозяйства министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В ноябре 2019 года стал министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube