В центре Челябинска на весь день отключат светофор на оживленном перекрестке

Светофор на пересечении уиц Кирова и Калинина в Челябинске отключат на 10 часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, автомобилистам, планирующим поездку в центр города, а также пешеходам, необходимо быть крайне внимательными.

Завтра, 28 ноября, с 08:00 до 18:00 будет отключен светофор на пересечении улиц Кирова и Калинина.

Челябинск

