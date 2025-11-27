«Металлург» потерпел второе подряд домашнее поражение от «Авангарда»

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду проиграл «Авангарду» из Омска – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , одержавшие в трех предыдущих матчах победы магнитогорцы споткнулись об «Авангард», с которым у «Магнитки» в этом году складываются очень сложные отношения.

Команды встречались уже дважды, и оба раза в октябре. Причем в первом матче «Металлург» вдрызг проиграл омичам у себя дома – 1:5. А во втором, уже в гостях, уверенно победил – 4:1 – 1:5.

Не задалась и сегодняшняя встреча, вновь в Магнитогорске.

На 4-й минуте хозяева потеряли шайбу в собственной зоне, и Артем Блажиевский мощным ударом открыл счет – 1:0.

На 11-й минуте встречи Игорь Мартынов прострелил на пятак, а Василий Пономарев молниеносным движением переправил шайбу в ворота.

Лишь на 36-й минуте Сергей Толчинский с подачи Руслана Исхакова сократил отставание – 1:2.

Но на 51-й минуте Джованни Фьоре подобрал шайбу у правого борта, скинул в центр зоны, и Эндрю Потуральски отправил ее в угол ворот «Магнитки» – 3:1.

В конце матча последовала серия удалений. На 55-й минуте вчетвером оказались гости. На 56-й минуте на скамью штрафников отправился игрок «Металлурга». На 57-й минуте еще один представитель гостей оказаля в боксе для штрафников. И хотя его соратник уже вышел на площадку, так как голкипер «Магнитки» уступил место дополнительному полевому игроку, магнитогорцы играли сначала впятером, а затем – и вшестером против четверых омичей. Но тщетно.

На 60-й минуте на скамью штрафников успели отправиться один за другим сразу трое: два игрока «Авангарда» и один – «Металлурга».

Но на счете это уже не отразилось. 1:3 – «Металлург» потерпел второе в сезоне домашнее поражение от «Авангарда».

Челябинск, Виктор Елисеев

